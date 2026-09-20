Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Тоби Лейсен - статистика

Генк
9 марта 2002 (24)
#1 | Вратарь
188 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
32
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
23.05.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Шарлеруа
1 : 1
19.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
15.05.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Стандард
2 : 1
08.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Вестерло
3 : 3
02.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
25.04.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
21.04.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Антверпен
2 : 0
18.04.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Генк
0 : 0
12.04.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
04.04.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Гент
1 : 3
07.02.2026
Оуд-Хеверли
1' - 69'
68'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
01.02.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
24.01.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Сент-Труйден
1 : 0
18.01.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
27.12.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
21.12.2025
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
07.12.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Генк
2 : 1
30.11.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
23.11.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
08.11.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
4 : 0
02.11.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 1
25.10.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
18.10.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Вестерло
2 : 0
05.10.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
26.09.2025
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
20.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
13.09.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
54'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Дендер
0 : 1
24.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
15.08.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
3 : 1
10.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
5 : 0
03.08.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.07.2025
Шарлеруа
1' - 90'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
1
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
4
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+