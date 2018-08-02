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    Габриэль Тамаш - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Тамаш
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Брашов
    Гражданство
    Воспитаник Динамо Бх
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Хапоэль (Хайфа)
    79'
    09.08.2018 1' -90' Хапоэль (Хайфа) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    02.08.2018 1' -90' Хафнарфьордур (Хафнарфьордур) 0:1 Хапоэль (Хайфа)
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