Габриэль Тамаш - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Тамаш
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брашов
|Гражданство
|Воспитаник
|Динамо Бх
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Тамаш
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брашов
|Гражданство
|Воспитаник
|Динамо Бх
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Хапоэль (Хайфа)
|79'
|09.08.2018
|1' -90'
|Хапоэль (Хайфа)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|02.08.2018
|1' -90'
|Хафнарфьордур (Хафнарфьордур)
|0:1
|Хапоэль (Хайфа)