Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Европы 2008 Франция. Лига 1 2007/2008