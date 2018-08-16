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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Хапоэль
Аталанта - Хапоэль: обзор матча 16 августа 2018
Аталанта
16.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Хапоэль
71'
Д. Сапата
90+2'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Хапоэль
ГОЛ! 2:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
М. Пашалич
90'
+2
79'
Желтая карточка
Г. Тамаш
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Т. Кастань
71'
Начало матча
Статистика матча Аталанта - Хапоэль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Хапоэль
Лига Европы, 3 раунд
Аталанта
2 : 0
16.08.2018
Хапоэль
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль
1 : 4
09.08.2018
Аталанта
Лига Европы, 2 раунд
Хафнарфьордур
0 : 1
02.08.2018
Хапоэль
Лига Европы, 2 раунд
Хапоэль
1 : 1
26.07.2018
Хафнарфьордур
Информация о матче
Стадион:
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