Экс-защитник «Спартака» Тамаш помещен под домашний арест за езду пьяным со скоростью 205 км/ч

Защитник «Хапоэля» из Хайфы Габриэль Тамаш провел был задержан израильской полицией в ночь с понедельника на вторник за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

35-летний футболист двигался со скоростью 205 километров в час по той части автомагистрали, ограничение на которой составляет 90 км/ч.

Тест на алкоголь показал в крови румына 0,77 мг/л, что в три раза превышает норму. В Израиле показатель алкоголя в крови свыше 50 мг/л считается преступлением и наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

В настоящее время защитник помещен под судебный контроль и проведет ближайшие дни под домашним арестом.

С 2004-го по 2007 год Тамаш выступал за «Спартак».