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    Экс-защитник «Спартака» Тамаш помещен под домашний арест за езду пьяным со скоростью 205 км/ч

    Защитник «Хапоэля» из Хайфы Габриэль Тамаш провел был задержан израильской полицией в ночь с понедельника на вторник за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

    35-летний футболист двигался со скоростью 205 километров в час по той части автомагистрали, ограничение на которой составляет 90 км/ч.

    Тест на алкоголь показал в крови румына 0,77 мг/л, что в три раза превышает норму. В Израиле показатель алкоголя в крови свыше 50 мг/л считается преступлением и наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

    В настоящее время защитник помещен под судебный контроль и проведет ближайшие дни под домашним арестом.

    С 2004-го по 2007 год Тамаш выступал за «Спартак».

    Источник: gsp.ro

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