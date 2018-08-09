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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль - Аталанта
Хапоэль - Аталанта: обзор матча 09 августа 2018
Хапоэль
09.08.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 4
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Аталанта
18'
Х. Хатебур
21'
Д. Сапата
65'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль - Аталанта
90'
+1
Желтая карточка
Р. Госенс
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Пашалич
33'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Толой
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хатебур
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль
13
Эрнестас Шеткус
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
1-2-1
13
Шеткус
30
Тамаш
10
Гынсарь
28
Вермут
9
Папацоглу
3-3-1-2
95
Голлини
19
Паломино
5
Масиелло
33
Хатебур
2
Толой
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
10
Гомес
91
Сапата
Остались в запасе
Хапоэль
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Хапоэль - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хапоэль
Лига Европы, 3 раунд
Аталанта
2 : 0
16.08.2018
Хапоэль
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль
1 : 4
09.08.2018
Аталанта
Лига Европы, 2 раунд
Хафнарфьордур
0 : 1
02.08.2018
Хапоэль
Лига Европы, 2 раунд
Хапоэль
1 : 1
26.07.2018
Хафнарфьордур
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
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