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    Алексей Шульгин - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Алексей
    Фамилия Шульгин
    Команда Балашиха
    Состав Основной
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:0 Кубань (Краснодар)
    31.10.2021 Был в запасе Кубань (Краснодар) 2:1 Енисей (Красноярск)
    23.10.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:2 Кубань (Краснодар)
    25.09.2021 1' -34' Томь (Томск) 2:1 Кубань (Краснодар)
    19.09.2021 75' -90' Кубань (Краснодар) 0:4 Факел (Воронеж)
    14.08.2021 Был в запасе Кубань (Краснодар) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    08.08.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 3:2 Кубань (Краснодар)
    10.07.2021 1' -46' Кубань (Краснодар) 1:2 Торпедо (Москва)
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