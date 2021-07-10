Алексей Шульгин - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Шульгин
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Шульгин
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Кубань (Краснодар)
|25.09.2021
|1' -34'
|Томь (Томск)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|19.09.2021
|75' -90'
|Кубань (Краснодар)
|0:4
|Факел (Воронеж)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Кубань (Краснодар)
|10.07.2021
|1' -46'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Торпедо (Москва)