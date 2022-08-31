Богдан Рейхмен - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Рейхмен
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Рейхмен
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|19.10.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|31.08.2022
|1' -79'
|Торпедо (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)