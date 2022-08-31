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    Богдан Рейхмен - статистика

    #56 | Полузащитник
    Имя Богдан
    Фамилия Рейхмен
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 84' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    19.10.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    28.09.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.09.2022 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:3 Торпедо (Москва)
    31.08.2022 1' -79' Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
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