Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Брайан Самудио - статистика

Завершил карьеру
23 декабря 1995 (30)
#81 | Нападающий
180 см
Парагвай
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
31
7
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
0 : 2
30.05.2025
Трабзонспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 37 тур
Эюпспор
2 : 1
24.05.2025
Антальяспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
0 : 0
18.05.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
02.05.2025
Коньяспор
1' - 89'
86'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
2 : 1
05.04.2025
Самсунспор
1' - 63'
49'
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
2 : 1
28.03.2025
Аланьяспор
1' - 85'
43'
Турция. Суперлига, 28 тур
Галатасарай
4 : 0
14.03.2025
Антальяспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Антальяспор
2 : 1
08.03.2025
Ризеспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 26 тур
Фенербахче
3 : 0
02.03.2025
Антальяспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
2 : 1
22.02.2025
Касымпаша
1' - 90'
42'
10'
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
09.02.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
1' - 75'
22'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
26.01.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
1 : 0
19.01.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
5 : 0
12.01.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 4
04.01.2025
Эюпспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 0
22.12.2024
Антальяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
1' - 24'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
1' - 65'
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 0
04.11.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.10.2024
Антальяспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
0 : 3
19.10.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 1
04.10.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
4 : 2
18.08.2024
Антальяспор
1' - 90'
1, 51'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
0 : 0
10.08.2024
Гезтепе
64' - 90'
Главные новости
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
6
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
2
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+