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Хабиб Бейе
Статистика
Хабиб Бейе - статистика
Завершил карьеру
19 октября 1977 (48)
#41 | Защитник
182 см | 79 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Астон Вилла
2 : 4
27.11.2010
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 2
10.11.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
1 : 0
23.10.2010
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Астон Вилла
0 : 0
16.10.2010
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
2 : 1
13.09.2010
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Ньюкасл
6 : 0
22.08.2010
Астон Вилла
89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Астон Вилла
3 : 0
14.08.2010
Вест Хэм
Был в запасе
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