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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 13 сентября 2010
Сток Сити
13.09.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
80'
К. Джонс
90'
Р. Хут
35'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
ГОЛ! 2:1!
Р. Хут
Замена
Э. Хески
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Р. Делап
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Замена
Д. Пеннант
️️️️
М. Уилсон
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ! 0:1!
С. Даунинг
14'
Желтая карточка
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-3-2
29
Соренсен
17
Шоукросс
36
Уилсон
6
Хут
4
Коллинс
25
Файе
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Уолтерс
9
Джонс
3-2-4-1
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
39
Коллинс
36
Янг
15
Янг
11
Олбрайтон
6
Рео-Кокер
19
Петров
19
Даунинг
11
Агбонлахор
5
Делап
12
Уилэн
12
Уилэн
5
Делап
36
Уилсон
7
Пеннант
7
Пеннант
36
Уилсон
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
11
Агбонлахор
19
Хески
19
Хески
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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