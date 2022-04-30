|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|78' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Остин (Остин)
|29.05.2022
|84' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:3
|Цинциннати (Цинциннати)
|22.05.2022
|77' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|19.05.2022
|46' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|15.05.2022
|76' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)
|30.04.2022
|83' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|09.04.2022
|83' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|3:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|4:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.03.2022
|81' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|27.02.2022
|1' -61'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)