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    Zorhan Bassong - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Zorhan Bassong
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль Импакт 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 78' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.08.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    24.07.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    19.06.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
    29.05.2022 84' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:3 Цинциннати (Цинциннати)
    22.05.2022 77' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    19.05.2022 46' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    15.05.2022 76' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    07.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:1 Орландо Сити (Орландо)
    30.04.2022 83' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    23.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    16.04.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    09.04.2022 83' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    02.04.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    19.03.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 3:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    12.03.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    06.03.2022 81' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    27.02.2022 1' -61' Орландо Сити (Орландо) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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