Статистика по турнирам

США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 США. МЛС 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013