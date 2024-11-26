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Петер Виндаль
Статистика
Петер Виндаль - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1998 (28), Хельсингер
#1 | Вратарь
195 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Германия. Кубок 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Спарта
0 : 6
26.11.2024
Атлетико
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Спарта
1 : 2
06.11.2024
Брест
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Манчестер Сити
5 : 0
23.10.2024
Спарта
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Штутгарт
1 : 1
01.10.2024
Спарта
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Спарта
2 : 0
27.08.2024
Мальме
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Мальме
0 : 2
21.08.2024
Спарта
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
ФКСБ
2 : 3
13.08.2024
Спарта
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Спарта
1 : 1
06.08.2024
ФКСБ
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Спарта
4 : 2
30.07.2024
Шэмрок Роверс
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 2
23.07.2024
Спарта
1' - 90'
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