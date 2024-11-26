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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - Атлетико
Спарта - Атлетико: обзор матча 26 ноября 2024
Спарта
26.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 6
Завершен
Атлетико
15'
Х. Альварес
43'
М. Льоренте
59'
Х. Альварес
70'
А. Гризманн
85'
А. Корреа
89'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Атлетико
89'
ГОЛ! 0:6!
А. Корреа
85'
ГОЛ! 0:5!
А. Корреа
Пас отдал
С. Лино
Замена
Д. Павелка
️️️️
Я. Пешек
79'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
К. Лячи
79'
79'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Симеоне
79'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Альварес
78'
Замена
С. Лино
️️️️
Р. Де Пауль
78'
Замена
Коке
️️️️
П. Барриос
70'
ГОЛ! 0:4!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Льоренте
67'
Желтая карточка
П. Барриос
Желтая карточка
Я. Пешек
65'
Замена
И. Тучи
️️️️
Э. Красники
61'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
А. Ррахмани
60'
59'
ГОЛ! 0:3!
Х. Альварес
Пас отдал
Д. Симеоне
59'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Серлот
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Льоренте
Пас отдал
К. Галлахер
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Гараслин
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
(К)
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
41
Витик
2
Росс
28
Виснер
27
Панак
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Красники
11
Ринеш
7
Ррахмани
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
8
Галлахер
8
Барриос
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
20
Лячи
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
20
Лячи
Пешек
8
Павелка
8
Павелка
Пешек
10
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
10
Гараслин
7
Ррахмани
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Красники
22
Тучи
22
Тучи
7
Красники
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
7
Де Пауль
16
Лино
16
Лино
7
Де Пауль
20
Симеоне
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Симеоне
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
9
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Серлот
Остались в запасе
Спарта
Атлетико
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
28
D. Vecerka
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
28
D. Vecerka
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Спарта - Атлетико
1
1
Всего ударов по воротам
4
24
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
12
9
Офсайды
0
2
Количество передач
453
660
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
0
10
xG (ожидаемые голы)
0.22
3.11
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
0 : 3
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
0 : 3
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Дженерали Арена
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