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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Спарта
Манчестер Сити - Спарта: обзор матча 23 октября 2024
Манчестер Сити
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 0
Завершен
Спарта
3'
Ф. Фоден
58'
Э. Холанд
64'
Д. Стоунз
68'
Э. Холанд
88'
М. Нуньес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Спарта
ГОЛ с пенальти! 5:0!
М. Нуньес
88'
88'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
К. Кайринен
88'
Замена
Т. Виснер
️️️️
М. Ринеш
87'
Желтая карточка
А. Пресиадо
Замена
Н. О'Райли
️️️️
Э. Холанд
80'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Д. Стоунз
74'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Н. Аке
74'
73'
Замена
К. Данек
️️️️
В. Бирманчевич
Замена
М. Ковачич
️️️️
И. Гюндоган
69'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Б. Силва
69'
ГОЛ! 4:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Нуньес
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Стоунз
Пас отдал
М. Нуньес
64'
60'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
В. Олатунжи
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Савиньо
58'
46'
Замена
Э. Красники
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
Д. Стоунз
7'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
М. Аканджи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
(К)
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
(К)
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
4-2-3-1
1
Ортега
25
Аканджи
6
Стоунз
15
Аке
82
Льюис
27
Нуньес
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
17
Савиньо
9
Холанд
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
27
Панак
41
Витик
4
Серенсен
6
Кайринен
20
Лячи
11
Ринеш
7
Бирманчевич
10
Гараслин
33
Олатунжи
15
Аке
24
Гвардиол
24
Гвардиол
15
Аке
6
Стоунз
3
Диаш
3
Диаш
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
9
Холанд
33
О'Райли
33
О'Райли
9
Холанд
20
Силва
24
Макэйти
24
Макэйти
20
Силва
11
Ринеш
28
Виснер
28
Виснер
11
Ринеш
6
Кайринен
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
6
Кайринен
7
Бирманчевич
9
Данек
9
Данек
7
Бирманчевич
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Спарта
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Манчестер Сити - Спарта
1
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
4
Офсайды
0
1
Количество передач
768
184
Сейвы
1
5
Точность передач %
93
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.23
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
0 : 3
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
0 : 3
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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