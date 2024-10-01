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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штутгарт - Спарта
Штутгарт - Спарта: обзор матча 01 октября 2024
Штутгарт
01.10.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
7'
Э. Мийо
32'
К. Кайринен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Спарта
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Левелинг
84'
81'
Замена
Э. Красники
️️️️
Л. Гараслин
77'
Желтая карточка
К. Кайринен
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
А. Каразор
76'
70'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
А. Ррахмани
70'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
Замена
К. Фюрих
️️️️
Э. Демирович
62'
Замена
А. Чейз
️️️️
П. Штенцель
62'
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Кайринен
Желтая карточка
П. Штенцель
12'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мийо
Пас отдал
М. Миттельштадт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
(К)
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
17
Лука Раймунд
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
15
Штенцель
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
30
Зелены
27
Панак
41
Витик
20
Лячи
6
Кайринен
11
Ринеш
7
Бирманчевич
10
Гараслин
7
Ррахмани
15
Штенцель
91
Чейз
91
Чейз
15
Штенцель
18
Левелинг
32
Ридер
32
Ридер
18
Левелинг
9
Демирович
10
Фюрих
10
Фюрих
9
Демирович
16
Каразор
19
Туре
19
Туре
16
Каразор
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
7
Ррахмани
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Ррахмани
Остались в запасе
Штутгарт
Спарта
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
42
Войтех Ворел
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Штутгарт - Спарта
1
1
Всего ударов по воротам
26
14
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
10
12
Офсайды
3
1
Количество передач
681
213
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.79
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
60000 из 60441 зрителей (99%)
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