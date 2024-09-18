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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - Зальцбург
Спарта - Зальцбург: обзор матча 18 сентября 2024
Спарта
18.09.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 0
Завершен
Зальцбург
2'
К. Кайринен
42'
В. Олатунжи
58'
К. Лячи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Зальцбург
Желтая карточка
М. Витик
88'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
84'
83'
Замена
П. Ратков
️️️️
С. Байчетич
72'
Желтая карточка
Л. Гурна
Замена
Э. Красники
️️️️
Л. Гараслин
72'
Замена
М. Ринеш
️️️️
Т. Виснер
71'
66'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Б. Кларк
Замена
А. Ррахмани
️️️️
В. Олатунжи
64'
58'
Желтая карточка
К. Пиатковски
ГОЛ! 3:0!
К. Лячи
Пас отдал
В. Олатунжи
58'
57'
Замена
А. Дагхим
️️️️
Д. Нене
57'
Замена
К. Конате
️️️️
М. Йео
46'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Й. Мельберг
ГОЛ! 2:0!
В. Олатунжи
Пас отдал
Ф. Панак
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Кайринен
Пас отдал
Л. Гараслин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
(К)
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К)
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
10
Петар Ратков
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Виндаль
28
Виснер
27
Панак
30
Зелены
41
Витик
23
Пресиадо
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Бирманчевич
33
Олатунжи
4-1-3-1-1
28
Бласвих
91
Пиатковски
34
Бланк
4
Мельберг
37
Дедич
22
Байчетич
24
Капалдо
8
Кларк
49
Йео
10
Глух
45
Нене
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
28
Виснер
11
Ринеш
11
Ринеш
28
Виснер
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
4
Мельберг
6
Дьямбу
6
Дьямбу
4
Мельберг
8
Кларк
29
Гурна
29
Гурна
8
Кларк
45
Нене
14
Дагхим
14
Дагхим
45
Нене
22
Байчетич
10
Ратков
10
Ратков
22
Байчетич
49
Йео
19
Конате
19
Конате
49
Йео
Остались в запасе
Спарта
Зальцбург
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Спарта - Зальцбург
1
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
252
636
Сейвы
1
3
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.54
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Дженерали Арена
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