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Виборг
Валгейр Лунддал
Статистика
€ 900 тыс
Валгейр Лунддал - статистика
Виборг
24 сентября 2001 (25)
#3 | Защитник
191 см
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
63' - 90'
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Виборг
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Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
63' - 90'
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