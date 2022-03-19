Родион Сямук - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Родион
|Фамилия
|Сямук
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 марта 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Имя
|Родион
|Фамилия
|Сямук
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 марта 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|90'