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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Картал Йилмаз
Статистика
€ 2,50 млн
Картал Йилмаз - статистика
Бешикташ
4 ноября 2000 (25)
#8 | Полузащитник
178 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
Был в запасе
Статистика по турнирам
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Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
27.08.2026
Бешикташ
1' - 86'
85'
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Мидтьюлланд
0 : 2
30.07.2026
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
1 : 0
23.07.2026
Мидтьюлланд
73' - 90'
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