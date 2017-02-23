Статистика по турнирам

Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Чехия. Синот Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Кубок УЕФА 2007/2008