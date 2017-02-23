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Давид Лафата
Статистика
Давид Лафата - статистика
Завершил карьеру
18 сентября 1981 (44), Ческе-Будеевице
#21 | Нападающий
180 см
Чехия
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
8
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
1 : 1
23.02.2017
Ростов
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Ростов
4 : 0
16.02.2017
Спарта
87' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Интер
2 : 1
08.12.2016
Спарта
1' - 74'
Лига Европы, 5 тур
Спарта
1 : 0
24.11.2016
Саутгемптон
1' - 88'
Лига Европы, 4 тур
Спарта
2 : 0
03.11.2016
Хапоэль БШ
1' - 80'
38'
Лига Европы, 3 тур
Хапоэль БШ
0 : 1
20.10.2016
Спарта
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Спарта
3 : 1
29.09.2016
Интер
88' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Саутгемптон
3 : 0
15.09.2016
Спарта
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Спарта
3 : 2
25.08.2016
Сендерийск
1' - 90'
44'
Лига Европы, 4 раунд
Сендерийск
0 : 0
18.08.2016
Спарта
Был в запасе
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