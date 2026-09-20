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Англия. Чемпионшип
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Вест Бромвич
Натаниэль Филлипс
Статистика
€ 2,50 млн
Натаниэль Филлипс - статистика
Вест Бромвич
21 марта 1997 (29), Болтон
#3 | Защитник
190 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
20.09.2026
Вест Бромвич
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Вест Бромвич
1 : 1
12.09.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Дерби Каунти
0 : 1
09.09.2026
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Вест Бромвич
1 : 0
05.09.2026
Уотфорд
81' - 90'
88'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Команда
И
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П
Ж
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Вест Бромвич
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ньюкасл
3 : 2
26.08.2026
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2026
Вест Бромвич
1' - 90'
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