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    Натаниэль Филлипс - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Натаниэль
    Фамилия Филлипс
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Болтон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 марта 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2022 38' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    09.11.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0
    (3:2)п    		 Дерби Каунти (Дерби)
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