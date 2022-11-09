Натаниэль Филлипс - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Натаниэль
|Фамилия
|Филлипс
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Натаниэль
|Фамилия
|Филлипс
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|38' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)