Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Турция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия А
Команды
Пиза
М'Бала Нзола
Трансферы
€ 6 млн
М'Бала Нзола - трансферы
Пиза
18 августа 1996 (29), Труа
#18 | Нападающий
185 см
Ангола | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
07.08.25 / 30.06.26
Фиорентина
Пиза
Аренда 1 млн €
09.08.24 / 30.06.25
Фиорентина
Ланс
Аренда 2,10 млн €
10.08.23 / 30.06.27
Про Верчелли
Фиорентина
12,60 млн €
Главные новости
Бубнов назвал фаворита в борьбе за титул в РПЛ
11:26
Гендиректор «Спартака» – о болении за ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет»
11:15
2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
10:40
7
Корнеев назвал единственную позицию, которую можно усилить в «Краснодаре»
10:25
2
Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва
09:58
6
«Динамо» сравнили с дырявым корытом
09:14
5
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
09:02
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»
08:02
2
Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов
07:47
Отставка в РПЛ, увольнение Тихонова, зарплата Соболева, реконструкция «Лукойл Арены» и другие новости
01:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: