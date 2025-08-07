Введите ваш ник на сайте
€ 6 млн

М'Бала Нзола - трансферы

Пиза
18 августа 1996 (29), Труа
#18 | Нападающий
185 см
Ангола | Франция
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
07.08.25 / 30.06.26
Фиорентина
Пиза
Аренда 1 млн €
09.08.24 / 30.06.25
Фиорентина
Ланс
Аренда 2,10 млн €
10.08.23 / 30.06.27
Про Верчелли
Фиорентина
12,60 млн €
