Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Кубок УЕФА 2007/2008