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Стейн Схаарс
Статистика
Стейн Схаарс - статистика
Завершил карьеру
11 января 1984 (42), Гендт
#6 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат Голландии 2009/2010
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Атлетико
0 : 0
15.03.2016
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСВ
0 : 0
24.02.2016
Атлетико
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
ПСВ
2 : 1
08.12.2015
ЦСКА
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
25.11.2015
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
ПСВ
2 : 0
03.11.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Вольфсбург
2 : 0
21.10.2015
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
ЦСКА
3 : 2
30.09.2015
ПСВ
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
ПСВ
2 : 1
15.09.2015
Манчестер Юнайтед
72' - 90'
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