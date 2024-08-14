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Понтус Альмквист
Новости
€ 1,80 млн
Понтус Альмквист - новости
Парма
10 июля 1999 (27)
#11 | Нападающий
183 см
Швеция
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Новости
Трансферы
Фото
«Парма» подписала вингера «Ростова»
2024.08.14 00:15
«Парма» может подписать Альмквиста из «Ростова»
2024.07.06 06:40
«Ростов» погасил долг за Альмквиста – из-за него клуб наказали трансферным баном
2023.07.27 10:34
5
Фото
Альмквист в третий раз приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в итальянский клуб
2023.06.23 13:26
Фото
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
Альмквист перешел из «Ростова» в «Утрехт» до конца сезона
2022.03.18 10:24
1
Кафанов – о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»: «Эти игроки пока в команде»
2022.03.10 15:58
«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)
2022.03.10 15:27
4
Тедеев на дебютный матч в «Ростове» выставил Баштуша, Осипенко, Альмквиста; Семенов, Коновалов, Уткин сыграют у «Ахмата»
2021.09.26 15:41
1
Фото
Малком, Дзюба и Нобоа – в символической сборной 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.05.04 12:20
2
Альмквист, Гигович, Соу – в основе «Ростова»; Зуев, Мусаев, Макаров сыграют у «Рубина»
2021.04.10 17:54
3
Алеесами, Альмквист, Гигович – в основе «Ростова» на матч с «Сочи»; Джанаев, Мевля, Нобоа сыграют против бывшей команды
2021.03.06 18:05
1
Зайнутдинов, Дзагоев, Гайч выйдут в старте у ЦСКА; Карпин выпустил Еременко, Альмквиста, Гиговича
2020.11.08 15:35
2
Главные новости
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
23:38
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
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Кейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
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Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
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