Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Ростов» погасил долг за Альмквиста – из-за него клуб наказали трансферным баном

    «Ростов» погасил долг за Альмквиста – из-за него клуб наказали трансферным баном

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб рассчитался за покупку Понтуса Альмквиста у «Норрчепинга» в 2020 году.

    – Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»?

    – В процессе, работаем.

    Александр Алаев говорил, что РПЛ помогает вести диалог с ФИФА и УЕФА.

    – Александр Александрович конкретно помогает. Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом».

    Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления.

    – Верите, что все успешно завершится уже в ближайшее время?

    – Не верю, а уверен в этом.

    • Из-за проблем с трансфером Альмквиста «Ростову» запретили регистрировать летних новичков.
    • Клуб подписал контракты с Мохаммадом Мохеби, Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым и Евгением Черновым.
    • Ростовчане начали сезон с 2 побед.

    Новости по теме
    Карпин: «Игроки «Ростова» вышли на матч с «Рубином» перепуганные» 1
    Быстров: «Карпин под эту дудочку поныл, а сам по‑тихому с молодежью побеждает» 2
    Обзор матча Ростов – Рубин: голы и лучшие моменты 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      odessakmv 24 минуты назад

      А не пох ли вообще было, на то что ФИФА там что-то наложила... проигнорировали бы, зарегистрировали новичков... и как говорит одно, в данном случае, очень заинтересованное лицо: "Ну, и???" что бы сделало ФИФА???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33868

      zra78 > odessakmv 11 минут назад

      Тоже не понимаю, зачем с ними цацкаются, всё вторую щёку подставляют пошли нах и всё...хуже или лучше не будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 