«Ростов» погасил долг за Альмквиста – из-за него клуб наказали трансферным баном

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб рассчитался за покупку Понтуса Альмквиста у «Норрчепинга» в 2020 году.

– Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»?

– В процессе, работаем.

– Александр Алаев говорил, что РПЛ помогает вести диалог с ФИФА и УЕФА.

– Александр Александрович конкретно помогает. Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом».

Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления.

– Верите, что все успешно завершится уже в ближайшее время?

– Не верю, а уверен в этом.