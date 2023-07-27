«Ростов» погасил долг за Альмквиста – из-за него клуб наказали трансферным баном

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб рассчитался за покупку Понтуса Альмквиста у «Норрчепинга» в 2020 году.
– Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»?
– В процессе, работаем.
– Александр Алаев говорил, что РПЛ помогает вести диалог с ФИФА и УЕФА.
– Александр Александрович конкретно помогает. Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом».
Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления.
– Верите, что все успешно завершится уже в ближайшее время?
– Не верю, а уверен в этом.
- Из-за проблем с трансфером Альмквиста «Ростову» запретили регистрировать летних новичков.
- Клуб подписал контракты с Мохаммадом Мохеби, Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым и Евгением Черновым.
- Ростовчане начали сезон с 2 побед.
Источник: «Матч ТВ»