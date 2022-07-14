Понтус Альмквист - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Понтус
|Фамилия
|Альмквист
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Понтус
|Фамилия
|Альмквист
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|60' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Погонь (Щецин)
|21.07.2022
|63' -90'
|Погонь (Щецин)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.07.2022
|69' -90'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)