Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021