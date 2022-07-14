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    Понтус Альмквист - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Понтус
    Фамилия Альмквист
    Команда Погонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 1999 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Погонь 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 60' -90' Брондбю (Бреннбю) 4:0 Погонь (Щецин)
    21.07.2022 63' -90' Погонь (Щецин) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.07.2022 69' -90' КР Рейкьявик (Рейкьявик) 1:0 Погонь (Щецин)
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