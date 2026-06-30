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Команды
Милан
Гонсалу Рамуш
Трансферы
€ 30 млн
Гонсалу Рамуш - трансферы
Милан
20 июня 2001 (25), Лиссабон
#9 | Нападающий
184 см
Португалия
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30.06.26 / -
ПСЖ
Милан
74 млн €
01.01.24 / 30.06.26
Бенфика
ПСЖ
65 млн €
07.08.23 / 31.12.23
Бенфика
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