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    Филип Браут - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Филип
    Фамилия Браут
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Риека
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:1 Риека (Риека)
    12.08.2021 Был в запасе Риека (Риека) 4:1 Хиберниан (Эдинбург)
    05.08.2021 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 1:1 Риека (Риека)
    29.07.2021 83' -89' Риека (Риека) 1:0 Гзира Юнайтед (Гзира)
    22.07.2021 Был в запасе Гзира Юнайтед (Гзира) 0:2 Риека (Риека)
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