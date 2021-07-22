Филип Браут - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Браут
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Браут
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Риека (Риека)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|4:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:1
|Риека (Риека)
|29.07.2021
|83' -89'
|Риека (Риека)
|1:0
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|0:2
|Риека (Риека)