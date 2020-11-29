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Владимир Грачев
Статистика
Владимир Грачев - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1997 (28), Авдеевка
#99 | Защитник
172 см | 75 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Велес
2
0
0
0
1
Енисей
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4 : 2
29.11.2020
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0 : 0
25.11.2020
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1 : 0
21.11.2020
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2 : 1
15.11.2020
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3 : 1
07.11.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1 : 2
28.10.2020
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1 : 3
13.10.2020
Нижний Новгород
66' - 86'
84'
86'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
2 : 0
09.10.2020
Велес
75' - 90'
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