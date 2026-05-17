Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kubilay Kanatsızkuş - статистика

Касымпаша
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Касымпаша
21
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
1 : 0
17.05.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 2
09.05.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
24.04.2026
Касымпаша
80' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 0
19.04.2026
Аланьяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гезтепе
3 : 3
12.04.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
2 : 1
19.03.2026
Касымпаша
86' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
0 : 3
28.02.2026
Ризеспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
1 : 1
23.02.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
3 : 2
16.02.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Газиантеп
2 : 1
09.02.2026
Касымпаша
81' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
0 : 1
30.01.2026
Самсунспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.01.2026
Касымпаша
1' - 55'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
3 : 0
21.12.2025
Касымпаша
64' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 0
12.12.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
85' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
1 : 3
29.11.2025
Истанбул Башакшехир
64' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.11.2025
Касымпаша
82' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
0 : 2
08.11.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
3 : 2
02.11.2025
Касымпаша
62' - 90'
67'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
1 : 1
26.10.2025
Бешикташ
1' - 66'
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
2 : 0
20.10.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
1 : 1
05.10.2025
Коньяспор
1' - 83'
72'
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
1 : 2
28.09.2025
Касымпаша
87' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
1 : 1
21.09.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 0
17.09.2025
Касымпаша
77' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 1
13.09.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
0 : 1
18.08.2025
Трабзонспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
85' - 90'
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
1
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+