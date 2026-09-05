Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 12 млн

Сантьяго Рамос Минго - статистика

Баия
21 ноября 2001 (24), Кордоба
#21 | Защитник
185 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
24
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
16.08.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
2 : 0
18.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коритиба
3 : 2
26.05.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
1' - 90'
35'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
1' - 90'
59'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
1' - 90'
35'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
1' - 90'
Главные новости
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
7
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+