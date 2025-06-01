Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021