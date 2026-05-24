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Испания. Сегунда
Команды
Сарагоса
Рауль Гути
Статистика
€ 1 млн
Рауль Гути - статистика
Сарагоса
30 декабря 1996 (29), Сарагоса
#10 | Полузащитник
178 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
26
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
82' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
71' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Уэска
1 : 0
26.04.2026
Сарагоса
74' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альбасете
2 : 0
31.01.2026
Сарагоса
1' - 78'
77'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сарагоса
0 : 0
25.01.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 3
10.01.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сарагоса
1 : 2
04.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
1 : 1
21.12.2025
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сарагоса
1 : 2
13.12.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Малага
1 : 1
08.12.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
1' - 79'
32'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
1 : 2
22.11.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сарагоса
1 : 0
16.11.2025
Уэска
1' - 84'
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
3 : 1
09.11.2025
Сарагоса
1' - 70'
Испания. Сегунда, 12 тур
Сарагоса
0 : 2
02.11.2025
Депортиво
1' - 68'
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
1 : 0
26.10.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 5
18.10.2025
Леонеса
1' - 63'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
4 : 2
11.10.2025
Сарагоса
1' - 90'
22'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
66'
Испания. Сегунда, 5 тур
Сарагоса
0 : 0
15.09.2025
Альбасете
1' - 46'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
1 : 1
06.09.2025
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кастельон
1 : 1
30.08.2025
Сарагоса
1' - 69'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сарагоса
1 : 3
23.08.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
17.08.2025
Сарагоса
1' - 90'
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