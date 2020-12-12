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    Якопо Сегре - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Якопо
    Фамилия Сегре
    Команда Перуджа
    Состав Основной
    Родной город Турин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2021 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    22.01.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Торино (Турин)
    16.01.2021 1' -90' Торино (Турин) 0:0 Специя (Ла Специя)
    09.01.2021 76' -90' Милан (Милан) 2:0 Торино (Турин)
    90'
    06.01.2021 70' -90' Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    03.01.2021 86' -90' Парма (Парма) 0:3 Торино (Турин)
    23.12.2020 90' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Торино (Турин)
    20.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    17.12.2020 46' -90' Рома (Рим) 3:1 Торино (Турин)
    12.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Удинезе (Удине)
    05.12.2020 90' -90' Ювентус (Турин) 2:1 Торино (Турин)
    22.11.2020 Был в запасе Интер (Милан) 4:2 Торино (Турин)
    08.11.2020 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Кротоне (Кротоне)
    04.11.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:2 Торино (Турин)
    01.11.2020 Был в запасе Торино (Турин) 3:4 Лацио (Рим)
    23.10.2020 89' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Торино (Турин)
    18.10.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Кальяри (Кальяри)
    26.09.2020 80' -90' Торино (Турин) 2:4 Аталанта (Бергамо)
    19.09.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
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