Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Новиков - статистика

Завершил карьеру
2 июля 2002 (24)
#15 | Полузащитник
178 см | 64 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
10
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
1 : 2
09.06.2024
Текстильщик
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
02.06.2024
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Динамо Бр
0 : 3
29.05.2024
Иртыш
73' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
1 : 3
25.05.2024
Калуга
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Бр
0 : 0
19.05.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 1
04.05.2024
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Бр
4 : 4
28.04.2024
Химик
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.04.2024
Торпедо Миасс
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Волга
2 : 2
07.04.2024
Динамо Бр
1' - 80'
34'
22'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
03.04.2024
Спартак К
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Авангард
1 : 0
30.03.2024
Динамо Бр
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Химик
3 : 1
18.03.2024
Динамо Бр
1' - 79'
63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Бр
0 : 1
09.03.2024
Машук-КМВ
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
02.03.2024
Динамо Бр
1' - 90'
Главные новости
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
3
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+