Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Динамо Бр - Калуга
Динамо Бр - Калуга: обзор матча 25 мая 2024
Динамо Бр
25.05.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
1 : 3
Завершен
Калуга
26'
Д. Молчанов
54'
И. Клементьев
78'
Д. Захаров
90+3'
М. Ставцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Калуга
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Ставцев
Пас отдал
И. Рапаков
83'
Замена
Б. Рогочий
️️️️
Д. Полях
Замена
Л. Чаукин
️️️️
Д. Котов
83'
Замена
В. Дрогунов
️️️️
Е. Сайгушев
82'
79'
Замена
М. Ставцев
️️️️
Д. Новиков
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Захаров
Пас отдал
Д. Князев
66'
Замена
Д. Захаров
️️️️
Т. Абдрашитов
65'
Замена
А. Гуца
️️️️
В. Карев
Замена
А. Новиков
️️️️
И. Турсунов
61'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
В. Фасхутдинов
61'
Желтая карточка
В. Фасхутдинов
57'
54'
ГОЛ! 1:1!
И. Клементьев
Пас отдал
Е. Игнатович
54'
Замена
Д. Князев
️️️️
А. Голубцов
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Молчанов
46'
Желтая карточка
Д. Молчанов
33'
33'
Желтая карточка
Д. Полях
ГОЛ! 1:0!
Д. Молчанов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
35
Ризван Ташаев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
73
Артем Ямангулов
ЦЗ
88
Максим Новиков
ОП
8
Дмитрий Котов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
8
Егор Сайгушев
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Калуга
23
Артем Герасимов
ВР
26
Илья Клементьев
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
28
Данил Новиков
АП
43
Александр Голубцов
АП
99
Данил Полях
ПВ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Динамо Бр
16
Данила Чувасов
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
5
Дмитрий Илюхин
ЦЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
9
Тимур Дудайти
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Калуга
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
8
Даниил Князев
ЦП
9
Дмитрий Захаров
ПВ
57
Максим Ставцев
ЦФ
27
Артур Уваров
ЦФ
3-1-3-3
35
Ташаев
26
Мустафин
32
Осипов
73
Ямангулов
88
Новиков
8
Котов
12
Медведев
8
Сайгушев
88
Фасхутдинов
55
Турсунов
18
Молчанов
3-1-3-3
23
Герасимов
21
Рапаков
29
Игнатович
26
Клементьев
6
Козлов
99
Полях
43
Голубцов
11
Карев
99
Каменщиков
41
Абдрашитов
28
Новиков
18
Молчанов
80
Купцов
80
Купцов
18
Молчанов
88
Фасхутдинов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
88
Фасхутдинов
55
Турсунов
15
Новиков
15
Новиков
55
Турсунов
8
Сайгушев
10
Дрогунов
10
Дрогунов
8
Сайгушев
8
Котов
24
Чаукин
24
Чаукин
8
Котов
99
Полях
23
Рогочий
23
Рогочий
99
Полях
11
Карев
84
Гуца
84
Гуца
11
Карев
43
Голубцов
8
Князев
8
Князев
43
Голубцов
41
Абдрашитов
9
Захаров
9
Захаров
41
Абдрашитов
28
Новиков
57
Ставцев
57
Ставцев
28
Новиков
Остались в запасе
Динамо Бр
Калуга
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Тимур Дудайти
ЦП
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
5
Дмитрий Илюхин
ЦЗ
16
Данила Чувасов
ВР
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
27
Артур Уваров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Тимур Дудайти
ЦП
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
5
Дмитрий Илюхин
ЦЗ
16
Данила Чувасов
ВР
Остались в запасе
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
27
Артур Уваров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Динамо Бр - Калуга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Новости команд
Все
Динамо Бр
Калуга
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
«Енисей» – «Калуга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Енисей» – «Калуга»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Родина-2» – «Калуга»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Это гол, что ли?!»: во Второй лиге забили с центра поля
27 сентября
«Калуга» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+