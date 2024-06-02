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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Торпедо Миасс - Динамо Бр
Торпедо Миасс - Динамо Бр: обзор матча 02 июня 2024
Торпедо Миасс
02.06.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Бр
39'
В. Шпитальный
13'
Д. Котов
34'
В. Фасхутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Динамо Бр
90'
+3
Желтая карточка
Р. Ташаев
90'
+3
Желтая карточка
Д. Молчанов
Желтая карточка
Д. Кузьмин
90'
+1
89'
Желтая карточка
Е. Сайгушев
Желтая карточка
М. Аквазба
85'
Замена
Э. Рубчинский
️️️️
В. Федосюк
85'
80'
Замена
Д. Фомичев
️️️️
С. Евтушенко
Замена
А. Тушин
️️️️
Е. Станиславчук
76'
71'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
В. Фасхутдинов
66'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Д. Котов
Замена
А. Амелин
️️️️
А. Емельянов
56'
Замена
В. Ульяновский
️️️️
А. Давыденко
46'
46'
Замена
Д. Осипов
️️️️
Т. Мустафин
ГОЛ! 1:2!
В. Шпитальный
39'
34'
ГОЛ! 0:2!
В. Фасхутдинов
Пас отдал
М. Новиков
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Котов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
21
Александр Давыденко
ЛВ
6
Егор Поздняков
ОП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
8
Алексей Емельянов
АП
74
Ефим Станиславчук
АП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
17
Марк Аквазба
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Динамо Бр
35
Ризван Ташаев
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
73
Артем Ямангулов
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
88
Максим Новиков
ОП
8
Дмитрий Котов
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
8
Егор Сайгушев
ПВ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Торпедо Миасс
16
Илья Игнатьев
ВР
1
Алексей Поляков
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
13
Артем Тушин
ЦП
6
Алексей Амелин
АП
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
Динамо Бр
1
Денис Шебанов
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
28
Артем Карпекин
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
2-1-1-3-3
27
Ковалев
33
Федосюк
5
Лопатько
6
Поздняков
18
Гайдамак
21
Давыденко
17
Аквазба
22
Кузьмин
9
Шпитальный
74
Станиславчук
8
Емельянов
4-1-3-2
35
Ташаев
26
Мустафин
2
Евтушенко
73
Ямангулов
10
Дрогунов
88
Новиков
8
Сайгушев
20
Пикатов
15
Новиков
88
Фасхутдинов
8
Котов
21
Давыденко
21
Ульяновский
21
Ульяновский
21
Давыденко
33
Федосюк
3
Рубчинский
3
Рубчинский
33
Федосюк
74
Станиславчук
13
Тушин
13
Тушин
74
Станиславчук
8
Емельянов
6
Амелин
6
Амелин
8
Емельянов
88
Фасхутдинов
17
Лопатин
17
Лопатин
88
Фасхутдинов
26
Мустафин
32
Осипов
32
Осипов
26
Мустафин
2
Евтушенко
25
Фомичев
25
Фомичев
2
Евтушенко
8
Котов
18
Молчанов
18
Молчанов
8
Котов
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Динамо Бр
16
Илья Игнатьев
ВР
1
Алексей Поляков
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
1
Денис Шебанов
ВР
28
Артем Карпекин
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Остались в запасе
16
Илья Игнатьев
ВР
1
Алексей Поляков
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
28
Артем Карпекин
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Торпедо Миасс - Динамо Бр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
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Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Сидорин
(Москва)
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