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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Динамо Бр - Текстильщик
Динамо Бр - Текстильщик: обзор матча 09 июня 2024
Динамо Бр
09.06.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
1 : 2
Завершен
Текстильщик
59'
Т. Мустафин
49'
Р. Ермолин
82'
А. Шленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Текстильщик
90'
+2
Желтая карточка
Т. Кашинцев
83'
Замена
К. Гираев
️️️️
М. Сентюрин
Замена
А. Карпекин
️️️️
Е. Сайгушев
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Шленкин
Пас отдал
И. Селеменев
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Лопатин
79'
Замена
Д. Фомичев
️️️️
Д. Пикатов
79'
Желтая карточка
Д. Лопатин
78'
77'
Замена
Д. Горовых
️️️️
Р. Ермолин
70'
Замена
А. Шленкин
️️️️
Н. Климов
Замена
Д. Молчанов
️️️️
И. Турсунов
69'
Замена
А. Новиков
️️️️
Д. Котов
69'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мустафин
Пас отдал
И. Турсунов
59'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ермолин
Пас отдал
И. Селеменев
46'
Замена
Д. Шилов
️️️️
А. Самылин
40'
Желтая карточка
А. Евсеев
Желтая карточка
В. Дрогунов
25'
16'
Желтая карточка
А. Самылин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
35
Ризван Ташаев
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
73
Артем Ямангулов
ЦЗ
88
Максим Новиков
ОП
8
Егор Сайгушев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Текстильщик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Данила Калин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
21
Никита Климов
ОП
9
Михаил Сентюрин
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Динамо Бр
16
Данила Чувасов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
28
Артем Карпекин
АП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
9
Дмитрий Шилов
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
19
Максим Носков
ЦП
30
Магомед Рамазанов
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
25
Артем Барханов
ЦФ
4-1-3-2
35
Ташаев
10
Дрогунов
32
Осипов
73
Ямангулов
26
Мустафин
88
Новиков
8
Сайгушев
20
Пикатов
8
Котов
17
Лопатин
55
Турсунов
3-1-4-1-1
15
Кашинцев
4
Елисеев
3
Калин
76
Стешин
21
Климов
69
Ермолин
94
Евсеев
11
Селеменев
9
Сентюрин
97
Самылин
92
Скворцов
17
Лопатин
80
Купцов
80
Купцов
17
Лопатин
55
Турсунов
18
Молчанов
18
Молчанов
55
Турсунов
8
Сайгушев
28
Карпекин
28
Карпекин
8
Сайгушев
8
Котов
15
Новиков
15
Новиков
8
Котов
20
Пикатов
25
Фомичев
25
Фомичев
20
Пикатов
21
Климов
7
Шленкин
7
Шленкин
21
Климов
9
Сентюрин
9
Гираев
9
Гираев
9
Сентюрин
69
Ермолин
27
Горовых
27
Горовых
69
Ермолин
97
Самылин
9
Шилов
9
Шилов
97
Самылин
Остались в запасе
Динамо Бр
Текстильщик
16
Данила Чувасов
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
25
Артем Барханов
ЦФ
30
Магомед Рамазанов
ПВ
19
Максим Носков
ЦП
96
Александр Лихачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
16
Данила Чувасов
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
25
Артем Барханов
ЦФ
30
Магомед Рамазанов
ПВ
19
Максим Носков
ЦП
96
Александр Лихачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Динамо Бр - Текстильщик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Шамара
(Ростов-на-Дону)
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Динамо Бр
Текстильщик
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
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