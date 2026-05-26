Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Йомейн Консбрух - статистика

Фортуна
26 января 2002 (24), Билефельд
#14 | Полузащитник
174 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.05.2026
Рот-Вайсс
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Герта
2 : 1
10.05.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
03.05.2026
Нюрнберг
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
19.04.2026
Дармштадт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
13.03.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 2
08.03.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Хольштайн
1 : 2
31.01.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
17.01.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
20.12.2025
Гройтер Фюрт
1' - 66'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
12.12.2025
Герта
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
2 : 2
07.12.2025
Гройтер Фюрт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.11.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Падерборн
2 : 1
02.11.2025
Гройтер Фюрт
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 4
24.10.2025
Карлсруэ
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Эльверсберг
6 : 0
19.10.2025
Гройтер Фюрт
1' - 67'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 2
05.10.2025
Ганновер-96
1' - 73'
56'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1 : 0
26.09.2025
Гройтер Фюрт
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
24.08.2025
Хольштайн
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
03.08.2025
Динамо Дрезден
75' - 90'
Главные новости
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
2
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
1
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
6
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
4
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
5
Основной игрок «Спартака» восстановился от травмы
14:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+