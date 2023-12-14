Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
Статистика
Arnór Sveinn Aðalsteinsson - статистика
Завершил карьеру
#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брейдаблик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Заря
4 : 0
14.12.2023
Брейдаблик
82' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Брейдаблик
1 : 2
30.11.2023
Маккаби
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Брейдаблик
2 : 3
09.11.2023
Гент
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Гент
5 : 0
26.10.2023
Брейдаблик
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Брейдаблик
0 : 1
05.10.2023
Заря
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Маккаби
3 : 2
21.09.2023
Брейдаблик
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Струга
0 : 1
24.08.2023
Брейдаблик
Был в запасе
Главные новости
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
1
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
14:56
Слуцкий не хочет тренировать в России
14:45
1
Основной игрок «Спартака» восстановился от травмы
14:30
1
Головин резко изменил позицию насчет трансфера в «Спартак»: «Не будет проблемой»
13:41
4
Смелый тренер Португалии пригрозил Роналду после его ужасной выходки
12:40
3
Посетивший Москву чемпион мира приехал не туда из-за проблем с геолокацией
11:56
2
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
2
Видео
Головин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
11
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+