Владислав Сайгушев - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Сайгушев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Сайгушев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:4
|Велес (Москва)
|16.09.2020
|86' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)