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    Владислав Сайгушев - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Фамилия Сайгушев
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Родной город Ульяновск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 августа 2000 (22 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 Был в запасе Волга (Ульяновск) 2:4 Велес (Москва)
    16.09.2020 86' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Урал (Екатеринбург)
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