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Нуну Гомеш
Статистика
Нуну Гомеш - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1976 (50), Амаранте
#21 | Нападающий
179 см | 74 кг
Португалия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
4
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Бешикташ
0 : 1
24.02.2012
Брага
77' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Брага
0 : 2
14.02.2012
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Брюгге
1 : 1
16.12.2011
Брага
1' - 60'
Лига Европы, 5 тур
Брага
1 : 0
30.11.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Брага
5 : 1
04.11.2011
Марибор
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Марибор
1 : 1
20.10.2011
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Брага
1 : 2
29.09.2011
Брюгге
74' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
15.09.2011
Брага
1' - 73'
7, 59'
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