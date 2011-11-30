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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Бирмингем Сити
Брага - Бирмингем Сити: обзор матча 30 ноября 2011
Брага
30.11.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
51'
У. Виана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Бирмингем Сити
+3
Желтая карточка
К. Бурк
Желтая карточка
Алан
Замена
Ф. Мерида
️️️️
М. Моссоро
Замена
К. Вуд
️️️️
Н. Жигич
Замена
П. Сезар
️️️️
Э. Барбоза
Замена
Дуглау
️️️️
У. Эчиеджиле
Замена
М. Кинг
️️️️
У. Эллиотт
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Ж. Босежур
ГОЛ! 1:0!
У. Виана
Пас отдал
Алан
Желтая карточка
С. Колдуэлл
11'
Пенальти не реализован!
Н. Жигич
Желтая карточка
Эвертон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бирмингем Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
14
Крис Бурк
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Адам Руни
ЦФ
14
Моргаро Гомис
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
3-5-1-1
1
Ким
12
Эчиеджиле
55
Винисиус
4
Эвертон
7
Барбоза
45
Виана
30
Салино
8
Моссоро
30
Алан
22
Махамат
9
Лима
4-5-1
13
Майхилл
8
Н'Дав
13
Колдуэлл
33
Дэйвис
23
Спектор
18
Фахи
14
Бурк
3
Мерфи
15
Эллиотт
22
Босежур
19
Жигич
12
Эчиеджиле
2
Дуглау
2
Дуглау
12
Эчиеджиле
8
Моссоро
8
Мерида
8
Мерида
8
Моссоро
7
Барбоза
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
7
Барбоза
22
Босежур
27
Редмонд
27
Редмонд
22
Босежур
19
Жигич
9
Вуд
9
Вуд
19
Жигич
15
Эллиотт
9
Кинг
9
Кинг
15
Эллиотт
Остались в запасе
Брага
Бирмингем Сити
46
Томмазо Берни
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
21
Колин Дойл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
9
Адам Руни
ЦФ
14
Моргаро Гомис
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
9
Адам Руни
ЦФ
14
Моргаро Гомис
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Брага - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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