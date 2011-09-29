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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Брюгге
Брага - Брюгге: обзор матча 29 сентября 2011
Брага
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 2
Завершен
Брюгге
53'
Э. Барбоза
71'
Д. Акпала
90+1'
Р. Донк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Брюгге
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Донк
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
Замена
Д. Блондель
️️️️
Т. Менье
Замена
Карлао
️️️️
Д. Махамат
Замена
Д. Де Йонге
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
Н. Гомеш
️️️️
Э. Барбоза
ГОЛ! 1:1!
Д. Акпала
Пас отдал
Р. Донк
Замена
Л. Салино
️️️️
М. Моссоро
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 1:0!
Э. Барбоза
Пас отдал
Байано
Замена
Д. Акпала
️️️️
Б. Влеминкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
30
Леонардо Салино
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
83
Карлао
ЦФ
Брюгге
49
Йорди Мас
ВР
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
4-5-1
1
Ким
12
Эчиеджиле
2
Байано
55
Винисиус
4
Эвертон
22
Махамат
7
Барбоза
8
Моссоро
45
Виана
30
Алан
9
Лима
3-2-4-1
26
Коосеманс
2
Альмебек
4
Донк
4
Хофкенс
2
Хогли
12
Менье
7
Васкес
11
Рафаэлов
25
Зимлинг
8
Оджиджа-Офое
18
Влеминкс
8
Моссоро
30
Салино
30
Салино
8
Моссоро
7
Барбоза
21
Гомеш
21
Гомеш
7
Барбоза
22
Махамат
83
Карлао
83
Карлао
22
Махамат
11
Рафаэлов
21
Де Йонге
21
Де Йонге
11
Рафаэлов
12
Менье
11
Блондель
11
Блондель
12
Менье
18
Влеминкс
17
Акпала
17
Акпала
18
Влеминкс
Остались в запасе
Брага
Брюгге
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
41
Тиболт ван Акер
ЦП
49
Йорди Мас
ВР
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
Главный тренер
Адрие Костер
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
41
Тиболт ван Акер
ЦП
49
Йорди Мас
ВР
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Адрие Костер
Статистика матча Брага - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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