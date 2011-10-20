Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Брага
Марибор - Брага: обзор матча 20 октября 2011
Марибор
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брага
14'
А. Ибраими
44'
У. Эчиеджиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Брага
Замена
Э. Великонья
️️️️
Д. Волаш
Желтая карточка
Д. Махамат
Желтая карточка
Д. Мезга
Замена
Р. Берич
️️️️
М. Таварес
Замена
П. Сезар
️️️️
М. Моссоро
Замена
Л. Салино
️️️️
Э. Барбоза
Желтая карточка
Д. Трайковски
Желтая карточка
З. Лесьяк
Желтая карточка
Алан
ГОЛ! 1:1!
У. Эчиеджиле
ГОЛ! 1:0!
А. Ибраими
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марибор
13
Матей Радан
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
4
Йован Видович
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
83
Карлао
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
3-1-2-4
33
Ханданович
22
Милец
24
Трайковски
32
Аргус
70
Мертель
78
Мезга
22
Потокар
17
Волаш
31
Лесьяк
9
Таварес
9
Ибраими
4-5-1
1
Ким
4
Эвертон
2
Байано
55
Винисиус
12
Эчиеджиле
30
Алан
7
Барбоза
45
Виана
8
Моссоро
22
Махамат
9
Лима
9
Таварес
9
Берич
9
Берич
9
Таварес
17
Волаш
23
Великонья
23
Великонья
17
Волаш
7
Барбоза
30
Салино
30
Салино
7
Барбоза
8
Моссоро
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
8
Моссоро
Остались в запасе
Марибор
Брага
13
Матей Радан
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
7
Алеш Меяч
ЛЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
Главный тренер
Дарко Миланич
2
Дуглау
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
83
Карлао
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Матей Радан
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
7
Алеш Меяч
ЛЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
83
Карлао
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Марибор - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Людски врт
Новости команд
Все
Марибор
Брага
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+