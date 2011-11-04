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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Марибор
Брага - Марибор: обзор матча 04 ноября 2011
Брага
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
5 : 1
Завершен
Марибор
4'
Лима
7'
Алан
38'
У. Эчиеджиле
85'
П. Винисиус
90+1'
Ф. Мерида
62'
Д. Волаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Марибор
ГОЛ! 5:1!
Ф. Мерида
+1
Замена
Ф. Мерида
️️️️
У. Виана
ГОЛ! 4:1!
П. Винисиус
Пас отдал
Алан
Замена
Ж. Филипович
️️️️
З. Лесьяк
Замена
П. Сезар
️️️️
Э. Барбоза
Желтая карточка
Э. Барбоза
Замена
М. Таварес
️️️️
Р. Берич
Замена
Л. Салино
️️️️
М. Моссоро
Замена
Г. Цвиянович
️️️️
Д. Мезга
ГОЛ! 3:1!
Д. Волаш
Пас отдал
М. Милец
Желтая карточка
М. Милец
Желтая карточка
Лима
ГОЛ! 3:0!
У. Эчиеджиле
Пас отдал
П. Винисиус
Желтая карточка
Д. Мезга
ГОЛ! 2:0!
Алан
Пас отдал
Лима
ГОЛ! 1:0!
Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
36
Алеш Майер
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
22
Нейц Потокар
ПП
9
Маркос Таварес
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
4-5-1
1
Ким
12
Эчиеджиле
2
Байано
55
Винисиус
4
Эвертон
22
Махамат
8
Моссоро
7
Барбоза
45
Виана
30
Алан
9
Лима
4-1-1-4
33
Ханданович
32
Аргус
26
Райчевич
24
Трайковски
22
Милец
70
Мертель
78
Мезга
9
Ибраими
31
Лесьяк
9
Берич
17
Волаш
45
Виана
8
Мерида
8
Мерида
45
Виана
8
Моссоро
30
Салино
30
Салино
8
Моссоро
7
Барбоза
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
7
Барбоза
78
Мезга
14
Цвиянович
14
Цвиянович
78
Мезга
31
Лесьяк
5
Филипович
5
Филипович
31
Лесьяк
9
Берич
9
Таварес
9
Таварес
9
Берич
Остались в запасе
Брага
Марибор
2
Дуглау
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
36
Алеш Майер
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
22
Нейц Потокар
ПП
23
Этьен Великонья
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
36
Алеш Майер
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
22
Нейц Потокар
ПП
23
Этьен Великонья
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Брага - Марибор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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