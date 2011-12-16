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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Брага
Брюгге - Брага: обзор матча 16 декабря 2011
Брюгге
16.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Брага
50'
Б. Влеминкс
65'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Брага
Замена
Д. Акпала
️️️️
Б. Влеминкс
Замена
М. Моссоро
️️️️
У. Виана
Замена
Карлао
️️️️
Э. Барбоза
ГОЛ! 1:1!
Эвертон
Пас отдал
У. Виана
Желтая карточка
Л. Салино
Замена
П. Сезар
️️️️
Н. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
Б. Влеминкс
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Т. Менье
Желтая карточка
К. Хофкенс
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
16'
Красная карточка
У. Эчиеджиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
2
Дуглау
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
30
Алан
ПП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
50
Нуниньо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
83
Карлао
ЦФ
3-2-4-1
33
Кужович
2
Альмебек
4
Донк
4
Хофкенс
2
Хогли
12
Менье
8
Оджиджа-Офое
7
Васкес
8
Дирар
25
Зимлинг
18
Влеминкс
3-5-2
1
Ким
2
Дуглау
4
Эвертон
12
Эчиеджиле
30
Алан
7
Барбоза
45
Виана
30
Салино
22
Махамат
9
Лима
21
Гомеш
12
Менье
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
12
Менье
18
Влеминкс
17
Акпала
17
Акпала
18
Влеминкс
45
Виана
8
Моссоро
8
Моссоро
45
Виана
21
Гомеш
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
21
Гомеш
7
Барбоза
83
Карлао
83
Карлао
7
Барбоза
Остались в запасе
Брюгге
Брага
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
Главный тренер
Кристоф Даум
50
Нуниньо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
Остались в запасе
50
Нуниньо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
12
Родриго Гало
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Брюгге - Брага
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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