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Лига Европы 2026/2027
Бирмингем Сити - Брага
Бирмингем Сити - Брага: обзор матча 15 сентября 2011
Бирмингем Сити
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 3
Завершен
Брага
71'
М. Кинг
7'
Э. Барбоза
59'
Лима
88'
Э. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Брага
Замена
П. Сезар
️️️️
Э. Барбоза
ГОЛ! 1:3!
Э. Барбоза
Пас отдал
Карлао
Замена
Карлао
️️️️
Лима
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Замена
Л. Салино
️️️️
Н. Гомеш
ГОЛ! 1:2!
М. Кинг
Пас отдал
К. Бурк
Замена
К. Бурк
️️️️
Г. Н'Дав
ГОЛ! 0:2!
Лима
Пас отдал
Н. Гомеш
Желтая карточка
А. Руни
17'
Желтая карточка
Лима
ГОЛ! 0:1!
Э. Барбоза
Пас отдал
Н. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Адам Руни
ЦФ
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Алан
ПП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
14
Крис Бурк
ЦП
9
Акваси Асанте
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
83
Карлао
ЦФ
3-2-3-2
13
Майхилл
8
Н'Дав
24
Риджуэлл
19
Ибаньес
23
Спектор
2
Карр
3
Мерфи
15
Эллиотт
27
Редмонд
9
Руни
9
Кинг
4-4-2
1
Ким
55
Винисиус
2
Байано
4
Эвертон
12
Эчиеджиле
30
Алан
7
Барбоза
45
Виана
22
Махамат
9
Лима
21
Гомеш
8
Н'Дав
14
Бурк
14
Бурк
8
Н'Дав
9
Вуд
9
Вуд
21
Гомеш
30
Салино
30
Салино
21
Гомеш
7
Барбоза
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
7
Барбоза
9
Лима
83
Карлао
83
Карлао
9
Лима
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Брага
9
Акваси Асанте
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
9
Акваси Асанте
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Бирмингем Сити - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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